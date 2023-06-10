ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Kadınların üzerine yürüdü... Görevliler anında müdahale etti

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.

BIDEN TAKLA ATTI YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı.