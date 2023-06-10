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ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Kadınların üzerine yürüdü... Görevliler anında müdahale etti

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Kadınların üzerine yürüdü... Görevliler anında müdahale etti

ABD Başkanı Joe Biden bilinen garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Biden Kuzey Carolina'da yaptığı bir konuşma sonrası ilginç bir tavır sergiledi. Etrafındaki kadınların üzerine doğru yürüyen Biden'a görevliler müdahale etti. İşte o görüntüler...

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde sıkça rastladığımız garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da yaptığı konuşmanın ardından şaşkın şaşkın etrafına baktıktan sonra ilginç bir hareket sergiledi.

JOE BIDEN'DAN GARİP BİR HAREKET DAHA!

Şaşkın şaşkın etrafına bakınan Biden önce çalan müziğe ritim tutuyor gibi yaptı daha sonra etrafındaki kadınların üzerine doğru yürüdü.

KADINLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ! GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Olaya müdahale eden görevli Joe Biden'ın kulağına bir şeyler söyleyerek salondan çıkması için yardımcı oldu.

SÜREKLİ AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR!

ABD Başkanı Joe Biden'ın garip hareketleri ilk değil... Biden unutkanlık ve tükenmişliğin verdiği problemler sebebiyle sık sık akılalmaz hareketler sergilemeye devam ediyor.

DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ YERE DÜŞTÜ!

ABD Başkanı Joe Biden Rusya -Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'nın Varşova kentine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binerken tökezlemişti.

SON ANDA TOPLADI

Merdivenlerden yuvarlanmaktan son anda kurtulan ABD Başkanı Joe Biden sonrasında adımlarını toplayarak uçağına doğru merdivenleri çıkmaya devam etti.

"EYVAH YİNE YAPTI"

O anlar dünya basınında geniş yankı bulurken Donald Trump'ın oğlu sosyal medya üzerinden Biden'ın tökezlemesiyle dalga geçti.

Trump'ın oğlu yaptığı paylaşımda Biden'ın tökezlemesine ilişkin yaptığı paylaşımda "Eyvah yine yaptı. Başkanımız bir kat merdiven çıkmaktan aciz görünüyor. Bizi 3.Dünya Savaşı'na sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan dün yayınlanan bir başka görüntüde Joe Biden olduğu iddia edilen bir kişinin uçağın merdivenlerinden aşağıya yuvarlandığı iddia edilmiş ve olay Twitter'da geniş yankı bulmuştu.

Ayrıca Joe Biden'ın dün çekilen fotoğraflarda alın kısmında bir sorun gözükmezken bugünkü karelerinde alnındaki morluk dikkatlerden kaçmamıştı..

79 yaşındaki Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırdı. FEMA'daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden'ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden'a "Sayın Başkan" diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görüldü...

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.

BIDEN TAKLA ATTI YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı.

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