31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2023
ABONE OL
Kamerun ve Ruanda, ordu saflarında değişikliğe gitti

Son dakika haberine göre Gabon'da dün sabah saatlerinde askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA