ABD Başkanı Joe Biden artık şaşırtmıyor! Yeni bir skandal daha: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum
Son günlerde gafları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Biden, yeni bir skandal imza attı. Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi’nde yeni bir olaya imza attı. Biden’ın konuşmasını noktalarken “Tanrı Kraliçe’yi korusun dostum.” diyerek sözlerine son vermesi etkinlikte büyük şok yarattı.
Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.
Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.
Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.
KONUŞMA SIRASINDA KÖŞEYE SIKIŞMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi politikaları hakkında yaptığı konuşma sırasında bir skandala daha imza atmıştı.
Konuşmasının sonunda bir gazeteci Biden'a, kendisinin ve oğlu Hunter Biden'ın dahil olduğu "yasa dışı para alışverişi" iddiasıyla ilgili bir FBI belgesinde bulunduğu öne sürülen Ukraynalı bir muhbirin kendisinden neden "Büyük Adam (the Big Guy)" şeklinde bahsettiğini sordu.
Biden, gazeteciye "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" yanıtını verdi.
BIDEN'DAN LGBT TERÖRÜNE HER FIRSATTA DESTEK
Biden, LGBT'lilere övgüler yağdırırken yeni yasaların çıkacağının sinyallerini de vermiş, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadeleriyle LGBT lobisinin arkasında olduğunu açıkça belirtmişti.
KADINLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ! GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da yaptığı konuşmanın ardından şaşkın şaşkın etrafına baktıktan sonra ilginç bir hareket sergiledi.
Biden önce çalan müziğe ritim tutuyor gibi yaptı daha sonra etrafındaki kadınların üzerine doğru yürüdü.
Olaya müdahale eden görevli Joe Biden'ın kulağına bir şeyler söyleyerek salondan çıkması için yardımcı oldu.
BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.
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