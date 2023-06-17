ABD Başkanı Joe Biden artık şaşırtmıyor! Yeni bir skandal daha: Tanrı Kraliçe’yi korusun dostum

KONUŞMA SIRASINDA KÖŞEYE SIKIŞMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi politikaları hakkında yaptığı konuşma sırasında bir skandala daha imza atmıştı.

Konuşmasının sonunda bir gazeteci Biden'a, kendisinin ve oğlu Hunter Biden'ın dahil olduğu "yasa dışı para alışverişi" iddiasıyla ilgili bir FBI belgesinde bulunduğu öne sürülen Ukraynalı bir muhbirin kendisinden neden "Büyük Adam (the Big Guy)" şeklinde bahsettiğini sordu.

Biden, gazeteciye "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" yanıtını verdi.