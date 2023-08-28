Zelenskiy Ukrayna’daki seçimler için Batılı ülkelere ‘yardım’ çağrısında bulundu! “Savaş dönemindeki seçimler yaklaşık 135 milyon dolara mal oluyor”

ABD VE AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Ülkedeki sıkı yönetim nedeniyle seçimlerin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ancak parlamentomuz hazır olursa seçimi hızlıca yapabiliriz" dedi. Silahlar için sağlanan maddi yardımın seçimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmayacağını dile getiren Zelenskiy, ABD ve Avrupa Birliği'nin seçimler için mali yardım sağlamasını umduğunu söyledi.