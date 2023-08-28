Zelenskiy Ukrayna’daki seçimler için Batılı ülkelere ‘yardım’ çağrısında bulundu! “Savaş dönemindeki seçimler yaklaşık 135 milyon dolara mal oluyor”
Rusya’nın 2022 yılının şubat ayında Ukrayna’ya saldırmasıyla resmen başlayan savaşın etkisi dünya geneline de yayıldı. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da yaklaşan seçimler hakkında konuştu. Savaş nedeniyle sıkı yönetimin olduğu Ukrayna’da seçimlerin yapılabilmesi için Batılı ülkelerin desteğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Zelenskiy, savaş dönemindeki seçimlerin 135 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı seçimleri hatırlatan Zelenskiy, batılı devletlerin mali ve lojistik desteği vermesi durumunda Ukrayna'daki seçimlerin 2024 yılında yapılabileceğini dile getirerek 'yardım' çağrısında bulundu. Zelenskiy, savaş dönemindeki seçimlerin yaklaşık 135 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.
ABD VE AB'DEN YARDIM İSTEDİ
Ülkedeki sıkı yönetim nedeniyle seçimlerin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ancak parlamentomuz hazır olursa seçimi hızlıca yapabiliriz" dedi. Silahlar için sağlanan maddi yardımın seçimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmayacağını dile getiren Zelenskiy, ABD ve Avrupa Birliği'nin seçimler için mali yardım sağlamasını umduğunu söyledi.
Yapılması gerekenleri sıralayan Zelesnki, "Gözlemcilerin sınıra getirmeliyiz. Böylece, meşru bir seçim gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca, dünyanın farklı noktalarındaki milyonlarca Ukraynalıların oy kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
"Topraklarımızı ve demokrasimizi koruyoruz" diyen Zelenskiy, "Bu yüzden insanlar seçimler hakkında konuşuyor. Bu siyasi bir süreç ve engellenemez" şeklinde konuştu.
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