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Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

İspanya'nın Mallorca Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan yolcu gemisi, yük gemisine çarptı.

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mallorca'da dün etkili olan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

Fırtınanın etkisiyle Palma Limanı'nda demirli binlerce yolcunun bulunduğu Britannia turist gemisinin halatları koptu. İskeleden ayrılıp sürüklenmeye başlayan gemi, limandaki yük gemisine çarptı.

Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

Çarpışma sırasında büyük panik yaşanırken, bazı yolcular hafif yaralandı. Gemi kaptanı yaptığı açıklamada, geminin beşinci güvertesinde küçük bir hasar meydana geldiğini ifade etti.

Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

Mallorca genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle otellerdeki sandalye ve şemsiyeler havaya uçtu. Ağaçların devrilmesi sonucu ise bazı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, en az 20 uçuş da iptal edildi.

Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

İki haftalık Akdeniz turu için 18 Ağustos'ta Southampton Limanı'ndan ayrılan İngiliz Britannia turist gemisinin 13 güvertesi, 3 bin 647 misafir ve bin 350 mürettebat kapasitesi bulunuyor.

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