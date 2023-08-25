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Kiev'de kritik zirve: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Kiev’de kritik zirve: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede İstanbul'da imzalanarak hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması ele alındı. İşte detaylar...

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