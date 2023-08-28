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Fransa'nın hedefinde yine Müslüman öğrenciler var! Yeni bir yasak: Abaya

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Fransa’nın hedefinde yine Müslüman öğrenciler var! Yeni bir yasak: Abaya

Baş örtüsü ve peçenin yasaklanmasının ardından Fransa, Müslüman öğrenciler için bir yasak daha getirdi. Yeni düzenlemeyle devlet okullarında okuyan öğrencilerin giydiği abaya adı verilen uzun kıyafet yasaklandı.

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