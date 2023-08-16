ABD medyasından Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı tespit: Zelenskiy imkansız seçimle karşı karşıya
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, savaş bölgesinden gelen haberler dünya medyasında gündem oldu. ABD merkezli Newsweek, Ukrayna'nın sır gibi sakladığı son durumu paylaştı. Ukrayna'dan konuyla ilgili olarak jet hızında bir açıklama geldi.
Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Ukrayna'dan gelen haber kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Newsweek, Ukrayna'nın sır gibi sakladığı son durumu okurları ile paylaştı. Konu ile ilgili Ukrayna'dan jet hızında resmi açıklama geldi.
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.
Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Ukrayna'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Newsweek, Ukraynalı yetkililer ile görüştü ve Kiev'in adeta sır gibi sakladığı son durumu okurları ile paylaştı.
Rusya'nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı'nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti.
Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen karşı saldırısının şimdiye kadar yetersiz kaldığını belirten ABD'li dergi Ukrayna'nın yüksek kayıplar verdiğini belirtti.
"Ukrayna askerleri ülkenin güneyinde ve doğusundaki toprak parçalarını yüksek maliyetle geri kazandı" diyen Newsweek, Ukrayna'nın haftalardır süren saldırılara rağmen Rus savunma ağını çökertemediğini yazdı.
Haberde "Ukraynalıların Rus savunucularına ağır kayıplar verdiği bildiriliyor, ancak Moskova'nın çok katmanlı savunma ağı henüz kırılmadı" denildi.
Adının gizli kalması koşulu ile Newsweek'e konuşan kaynaklardan elde edilen bilgilere dayandırılan haberde Kiev yönetimindeki çatlak da gün yüzüne çıktı.
"Zelenski imkansız bir seçimle karşı karşıya" diyen Newsweek, Ukrayna liderinin ya her şeyi göze alıp maliyetli bir başarısızlık riskini göze almak zorunda kalacağını ya da Ukrayna'nın kayıplarını azaltmak ve siyasi açıdan zarar verici bir yenilgiyi kabul edeceğini yazdı.
Yönetimde bu konu ile ilgili iki kanadın olduğunun altını çizen ABD'li dergi, sivil kanat ile askeri kanadın farklı fikirlerde olduğunu bildirdi.
Dergiye konuşan kaynak "Ukrayna liderliği arasında askeri strateji konusunda kesinlikle bazı farklılıklar var" dedi.
Adı gizli tutulan aynı kaynak sözlerine şöyle devam etti: Askeri tarafta, zorlamaya devam etmek isteyen Zaluzhnyi ve diğerleri var. Siyasi tarafta bunun şu anda en mantıklı seçenek olup olmadığı konusunda bazı sorular var.
Ukrayna'nın doğusunda işgal altındaki toprakların boyutuyla kıyaslayınca, Ukrayna ordusunun ilerleyişi epey küçük kalıyor. Rusya, komşusunun topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal altında tutuyor...
Dergiye konuşan bir başka kaynak ise bazı sivil hükmet yetkililerinin askeri kanadı pembe bir tablo çizmek ile itham ettiğini belirtti ve ekledi: Bu durumdan son derece mutsuzlar.
Bu memnuniyetsizliğin askeri kademede bir değişikliğe neden olup olmayacağının sorulması üzerine aynı kaynak "Belirli bir şey duymadım, ancak böyle bir şey tasavvur edilebilir" dedi.
Newsweek'in haberi üzerine Ukrayna'dan konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi.
Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "askeri komutanlık ile ülkenin siyasi liderliği arasında doğrudan iletişim olduğu" ifadesine yer verdi.
Sözcü, Newsweek'e konuşan kaynağın iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
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