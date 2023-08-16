ABD medyasından Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı tespit: Zelenskiy imkansız seçimle karşı karşıya

"Zelenski imkansız bir seçimle karşı karşıya" diyen Newsweek, Ukrayna liderinin ya her şeyi göze alıp maliyetli bir başarısızlık riskini göze almak zorunda kalacağını ya da Ukrayna'nın kayıplarını azaltmak ve siyasi açıdan zarar verici bir yenilgiyi kabul edeceğini yazdı.

Yönetimde bu konu ile ilgili iki kanadın olduğunun altını çizen ABD'li dergi, sivil kanat ile askeri kanadın farklı fikirlerde olduğunu bildirdi.

Dergiye konuşan kaynak "Ukrayna liderliği arasında askeri strateji konusunda kesinlikle bazı farklılıklar var" dedi.

Adı gizli tutulan aynı kaynak sözlerine şöyle devam etti: Askeri tarafta, zorlamaya devam etmek isteyen Zaluzhnyi ve diğerleri var. Siyasi tarafta bunun şu anda en mantıklı seçenek olup olmadığı konusunda bazı sorular var.