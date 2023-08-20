Hollanda anlaşmaya vardı! Zelenski duyurdu: F-16'lar Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı. "Bu daha başlangıç" diyen Zelenski, "Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık" dedi.
Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Hollanda'nın Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi. Rutte, görüşmeye ilişikin yaptığı açıklamada, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi.
ZELENSKİ: BU DAHA BAŞLANGIÇ
Zelenski, Hollanda'nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna'ya vereceğini belirterek, "Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna'nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda" dedi.
ABD'DEN ONAY GELDİ
Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.
UKRAYNALI PİLOTLARA EĞİTİM VERİLECEK
Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti. Eğitimlerin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih verilmedi.
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