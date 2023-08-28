Irak ile Türkiye arasında dev anlaşmaya az kaldı! Körfez Türkiye üzerinden ve Avrupa’ya açılacak
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye ile yakında hayata geçirilecek tarihi bir anlaşmayı duyurdu. “Kalkınma Yolu Projesi” olarak ifade edilen proje ile Körfez ve Türkiye birbirine bağlanırken, ticaret Avrupa’ya kadar uzanacak. Bu kapsamda 1200 kilometrelik bir demir yolu ve kara yolu ağı gündemde. İşte detaylar…
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulaştırmadan Sorumlu Danışmanı Nasır el-Esedi, Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacağını belirtti.
Esedi, Irak'ta yayın yapan devlete ait "Es-Sabah" gazetesine bazı açıklamalarda bulundu.
TARİH BU PROJEYİ YAZACAK
Gazete, Esedi'nin "Türkiye ve Irak arasında yakında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmalar imzalanacak." şeklindeki ifadelerini manşetine taşıdı.
1200 KM'LİK DEV ULAŞIM AĞI
Gazete, Başbakan Sudani'nin açıkladığı Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye'nin de önem verdiğini yazdı.
Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayı sonlarında açıklamıştı.
Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.
İSLAM ÜLKELERİ İÇİN ÖNEMLİ HEDEF
Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON KÖRFEZ TURUNDA KRİTİK İMZALAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.
Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti oldu.
Başkan Erdoğan'ın, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldiği ziyarette, Türk ve Suudi Arabistan heyetleri arasında 5 yeni mutabakat zaptı imzalandı.
"Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı", "Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliği" anlaşmalarının yapıldığı ziyarette, "medya ve enerji" alanlarında çeşitli mutabakatlar imza altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İş Birliği Sözleşmesinin yapıldığı ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imza altına alındı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı da ziyaretin dikkati çeken anlaşmaları arasında yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın, Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada, iki tarafın, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılmasının önemini ve özellikle altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürjik sanayi, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji gibi bir dizi hedef sektörde ve diğer ortak çıkar alanlarında ekonomik entegrasyon için fırsatları destekleme konusundaki istekliliklerini vurguladığı belirtildi.
BAYRAKTAR, SUUDİ ARABİSTAN SEMALARINDA GÖREV YAPACAK
Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi" kapsamında, Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.
Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.
Yapılan kapsamlı anlaşmayla gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da işbirliği gerçekleştirilecek.
KATAR İLE ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ikinci durağı ise Katar oldu.
Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan'ın ziyaretinde, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 50. Yıl Dönümü" dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Sani tarafından ortak bildiri imzalandı.
Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiği aktarılan bildiride, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.
Türkiye ile Katar arasındaki mevcut stratejik ortaklığın bütün düzeylerde verimli olduğu, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülkenin benzer yaklaşım sergilediği belirtilen bildiride, Yüksek Stratejik Komite mekanizmasının, üyeleri 2015'ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biri olduğuna işaret edildi.
Bu stratejik komite aracılığıyla, çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belgenin imzalandığı anımsatılan bildiride, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz." ifadelerine yer verildi.
BAE İLE 50,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği ziyarette, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.
Muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varıldı.
Söz konusu ortak mutabakat ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı ziyarette, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.
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