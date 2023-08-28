Türkiye ile Yunanistan arasında yeni sayfa! Atina resmen adını koydu: Selanik öncesi son durak
Ankara ile Atina arasındaki yakınlaşma devam ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret, komşuda gündem oldu. Yunan basını görüşmenin kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaparken; bunun Selanik'teki zirveye hazırlık olduğunu yazdı.
Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.
Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.
İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor.
Olumlu gidişatın destekleyecek yeni adım dün geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'ye geleceği açıklandı.
Yunan bakanın bu adımı komşu basınında geniş yer buldu.
Proto Thema bu gelişmeyi "Gerapetritis'in Ankara misyonu ve Miçotakis ile Erdoğan'ın New York'ta yeni görüşmesi" başlığı ile okurlarına sundu.
Haberde "İki bakanın diyaloğun bir sonraki kilometre taşlarını tanımlaması bekleniyor" denildi.
Bunun Selanik'teki zirve öncesi önemli bir durak olduğunun altını çizen Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu: Görüşme, Sayın Miçotakis ile Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde Selanik'te büyük olasılıkla önümüzdeki Ekim ayında gerçekleşecek olan Yunan-Türk İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 2016 yılından sonraki ilk toplantısının önemli bir ara durak noktası olacaktır.
Ethnos Ankara'daki görüşme için "İki ülke dışişleri bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin konuları ele alacakları toplantının , Türk-Yunan diyaloğuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Gerapetritis - Fidan 5 Eylül'de Türkiye'de buluşuyor" başlığını atan Kathimerini, bakanların ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelere ilişkin konuları da görüşeceğini yazdı.
Ankara - Atina arasındaki ilişkilerin NATO zirvesi sonrası normalleşme sürecine girdiğini belirten To Vima şu yorumda bulundu: Sayın Gerapetritis, Sayın Fidan ile birlikte önümüzdeki iki ay içerisinde gerçekleştirilecek üst düzey Türk-Yunan temaslarına zemin hazırlayacak.
Skai ise "Atina-Ankara yakınlaşma yolunda: Gerapetritis ile Fidan'ın buluşması" başlığını tercih etti.
Haberde "Edinilen bilgiye göre Sayın Gerapetritis ile Sayın Fidan arasındaki görüşmenin gündeminde sonbaharda Selanik'te yapılması planlanan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları da yer alıyor" denildi.
ERT haberinde "Giorgos Gerapetritis'in 5 Eylül'de Ankara'ya yapacağı çalışma ziyaretinin, mevkidaşı Hakan Fidan ile çok çeşitli konularda görüşmelerde bulunmasının , Türk-Yunan diyaloğuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
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