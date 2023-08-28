Türkiye ile Yunanistan arasında yeni sayfa! Atina resmen adını koydu: Selanik öncesi son durak

Haberde "İki bakanın diyaloğun bir sonraki kilometre taşlarını tanımlaması bekleniyor" denildi.

Bunun Selanik'teki zirve öncesi önemli bir durak olduğunun altını çizen Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu: Görüşme, Sayın Miçotakis ile Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde Selanik'te büyük olasılıkla önümüzdeki Ekim ayında gerçekleşecek olan Yunan-Türk İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 2016 yılından sonraki ilk toplantısının önemli bir ara durak noktası olacaktır.

Ethnos Ankara'daki görüşme için "İki ülke dışişleri bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin konuları ele alacakları toplantının , Türk-Yunan diyaloğuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.