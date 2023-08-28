Türkiye karşıtı ABD’li senatörden rüşvet skandalı! Soruşturma öncesi 400 bin dolarlık külçe altın satmış

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Menendez 2006'da ise kâr amacı gütmeyen bir grubun hibe almasına yardım ederken karıştığı yolsuzluk iddiaları dolayısıyla soruşturulmuş ve bu dava da 2011 yılında Menendez'e yönelik bir suçlama olmadan kapatılmıştı.

Ermeni kökenli Menendez'in Ermeni Soykırımı'nı tanıması için ABD senatosuna ise baskı yaptığı iddia ediliyor. ABD basını ise Menendez'in etnik kökenini değil, servetinin ne kadar olduğunu beyan etmesi gerektiğini söylüyor.

The Post gazetesine göre Menendez, avukatlarının masraflarının karşılanması için geçtiğimiz ay "Menendez Yasal Savunma Fonu"nu kurdu.