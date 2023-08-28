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Türkiye karşıtı ABD'li senatörden rüşvet skandalı! Soruşturma öncesi 400 bin dolarlık külçe altın satmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Türkiye karşıtı ABD’li senatörden rüşvet skandalı! Soruşturma öncesi 400 bin dolarlık külçe altın satmış

Türkiye karşıtı açıklamaları ve ABD'nin Ankara'ya F16 satmasına karşı tavrıyla gündeme gelen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez bu kez büyük bir skandalla gündemde. New York Post gazetesine göre Menendez'in eşini, Adalet Bakanlığı'nın rüşvet soruşturmasından önce 400 bin dolarlık külçe altın sattığı iddia etti.

Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Türkiye'yi açıkça tehdit eden, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez hakkındaki rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı. New York Post'a göre Menendez'in eşi geçen ay 400 bin dolar değerinde külçe altın sattı. Manhattan Federal Savcılığı, Menendez veya eşinin "siyasi kıyak" karşılığında kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil veya Washington'da bir ev alıp almadığını inceliyor.

400 BİN DOLAR DEĞERİNDE KÜLÇE ALTIN SATTILAR

New York Post'un haberine göre Menendez'in eşi Arslanian, geçen ay 400 bin dolar değerinde külçe altın sattı. Nadina Arslanian'ın 7 Nisan 2022-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ise 5.8 kilogram değerinde saf altın sattığı, Menendez'in yıllık gelirini açıkladığı belgelerde görüldü.

FBI'DAN MENENDEZ ÇİFTİNE SORUŞTURMA

Menendez'in eşinin 2020'deki evlilikleri öncesinde maddi sıkıntı çektiği belirtilirken FBI'ın çifti soruşturma kapsamına aldığı belirtildi. Evlendikleri dönem, Arslanian büyük finansal sıkıntı içindeyken kısa bir süre sonra çiftin yüz binlerce dolar değerinde saf altın bozdurması ise dikkat çekti.

"SİYASİ KIYAK" KARŞILIĞI LÜKS HEDİYELER

Manhattan Federal Savcılığı, ABDli senatör ve eşinin "siyasi kıyak" karşılığında otomobil ve ev gibi lüks hediyeler alıp almadığını inceliyor.

Külçe altınların ardından Menendez'in geçmişte yaptığı usulsüzlükler de yeniden gündeme geldi. Türkiye düşmanı Menendez, 2015'te, kendisine bağış yapan Salomon Mengen'in Ukraynalı model Svitlana Buchyk, Juliana Leite gibi kız arkadaşları için rüşvet karşılığında vize kolaylığı sağlamıştı. İddialara göre Medendez, kız arkadaşlarının vizesi karşılığında Dr. Salomon Melgen'den 1 milyon dolar aldı.

BU KAÇINCI SKANDAL!

Menendez 2006'da ise kâr amacı gütmeyen bir grubun hibe almasına yardım ederken karıştığı yolsuzluk iddiaları dolayısıyla soruşturulmuş ve bu dava da 2011 yılında Menendez'e yönelik bir suçlama olmadan kapatılmıştı.

Ermeni kökenli Menendez'in Ermeni Soykırımı'nı tanıması için ABD senatosuna ise baskı yaptığı iddia ediliyor. ABD basını ise Menendez'in etnik kökenini değil, servetinin ne kadar olduğunu beyan etmesi gerektiğini söylüyor.

The Post gazetesine göre Menendez, avukatlarının masraflarının karşılanması için geçtiğimiz ay "Menendez Yasal Savunma Fonu"nu kurdu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR

Türkiye düşmanlığı yaptığı açıklamalarının ardı arkası kesilmeyen Menendez, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etmiş ve burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef göstererek ABD ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı. Menendez, daha önce de Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.

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