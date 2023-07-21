Başkan Erdoğan’dan Körfez turu sonrası önemli mesajlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük sözleşmesine imza atıldı

Başkan Erdoğan 3 günlük Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan ziyaretler sonrası uçakta önce genel bir değerlendirme yapan Erdoğan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel değerlendirmede ziyaret ettiği ülkelerde gösterilen ilgi alakadan dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Ziyaretlerimizde çok çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğumuz ziyareti hamdolsun tamamlıyoruz, dönüyoruz.

Ziyaretimiz sırasında gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen ilgi alakadan dolayı da özellikle kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum.

Ziyaretlerimizde çok çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri aramızda değerlendirme fırsatı bulduk. Kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde durduk. Bu ülkelerle işbirliğimiz, önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecektir. Bunun ekonomimiz üzerindeki müspet etkilerini de inşallah en kısa zamanda göreceğiz. Özellikle savunma sanayii, enerji, turizm, müteahhitlik gibi alanlarda kararlaştırdığımız hususları hızla hayata geçireceğiz.

Ziyaretimiz sırasında Körfez bölgesinin huzur ve istikrarına olan desteğimizi de vurguladık. Bölgeyle ilgili meselelerin bölgesel işbirlikleriyle ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bu itibarla bölgesel konularda istişare ve eşgüdümümüzün devamında mutabık kaldık.

Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizde yeni bir döneme girdiğimizi söylemiştim. İmzaladığımız beş anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileriye taşıdık.

Cidde'deki temaslarımızın ardından malumunuz Doha'ya geçtik. Katar ile ilişkilerimizin bu sene 50'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Stratejik ortağımız da olan bu ülkeyle işbirliğimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığımız görüşmede mevcut işbirliğimizi farklı alanlarda ilerletme kararı aldık.