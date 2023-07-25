Körfez’den gelen kaynak nasıl yönlendirilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu kapsamda bir takvimin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim, o çok kolay. Veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde, öteden beri müzakereyle olgunlaşmış, belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlar da zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek."