Yunan yanlısı ABD’li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye’yi alçakça hedef aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında, 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı.

Söz konusu bölgeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti.

"YAPTIRIMLARI ARAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ"

Ankara'nın Ada'da "istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı:

Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz.