27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye'yi alçakça hedef aldı

Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye'yi alçakça hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
ABONE OL
Yunan yanlısı ABD’li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye’yi alçakça hedef aldı

Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez, gerilimi tırmandırıcı demeçlerini sürdürüyor. Maraş konusunda Rum kesiminde mesajlar vermeye çalışan Menendez, "Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Kıbrıs Adası’nı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etmişti.

YUNAN BESLEMESİNE ALTIN MADALYA

Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.

Rum basınına demeç veren Menendez, Türkiye'yi eleştiren ifadelerden geri adım atmamasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

KAPALI MARAŞ VE TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye karşı "saldırgan" davrandığını öne süren Menendez, "İlişkimizde bazı önemli zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında, 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı.

Söz konusu bölgeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti.

Türk savaş gemileri Akdeniz’e iniyor!

"YAPTIRIMLARI ARAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ"

Ankara'nın Ada'da "istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı:

Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI! KÜSTAH SÖZLER

Menendez, "bölgesel istikrarı baltaladığı" iddiasıyla Türkiye'yi hedef göstermeye çabasına girişti.

Aynı Amerikalı yetkili, "ABD ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz." görüşünü savundu.

"GKRY, YUNANİSTAN VE İSRAİL'LE ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan Bob Menendez, Doğu Akdeniz'de önemli miktarda doğalgazın bulunmasının bölgede yeni sorunlar yaratıp yaratmadığına ilişkin soruyu yanıtladı:

Enerji ve elektrik tedariki alanında birçok farklı projede fırsatları araştırmamız gerektiğine inanıyorum. Orta Doğu Enerji Merkezi kurma yolunda ilerlemek için GKRY, Yunanistan ve İsrail hükümetleriyle birlikte çalışıyorum.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'yı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye zorladı.

Türk düşmanı Menendez’den skandal öneri!
Erdoğan’ın KKTC hamlesi Yunanistan’da ses getirdi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA