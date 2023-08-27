Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye'yi alçakça hedef aldı
Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez, gerilimi tırmandırıcı demeçlerini sürdürüyor. Maraş konusunda Rum kesiminde mesajlar vermeye çalışan Menendez, "Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Kıbrıs Adası’nı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz" ifadelerine yer verdi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etmişti.
YUNAN BESLEMESİNE ALTIN MADALYA
Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.
Rum basınına demeç veren Menendez, Türkiye'yi eleştiren ifadelerden geri adım atmamasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
KAPALI MARAŞ VE TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI
Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye karşı "saldırgan" davrandığını öne süren Menendez, "İlişkimizde bazı önemli zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında, 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı.
Söz konusu bölgeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti.
"YAPTIRIMLARI ARAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ"
Ankara'nın Ada'da "istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı:
Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI! KÜSTAH SÖZLER
Menendez, "bölgesel istikrarı baltaladığı" iddiasıyla Türkiye'yi hedef göstermeye çabasına girişti.
Aynı Amerikalı yetkili, "ABD ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz." görüşünü savundu.
"GKRY, YUNANİSTAN VE İSRAİL'LE ÇALIŞIYORUM"
Öte yandan Bob Menendez, Doğu Akdeniz'de önemli miktarda doğalgazın bulunmasının bölgede yeni sorunlar yaratıp yaratmadığına ilişkin soruyu yanıtladı:
Enerji ve elektrik tedariki alanında birçok farklı projede fırsatları araştırmamız gerektiğine inanıyorum. Orta Doğu Enerji Merkezi kurma yolunda ilerlemek için GKRY, Yunanistan ve İsrail hükümetleriyle birlikte çalışıyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
- Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?
- Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Sosyal Yardım ödeme takvimi açıklandı mı? İsim sorgulama listesi...
- 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...
- Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...
- Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
- 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
- Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Hobi olarak başladı haftalık 16.333,45 TL kazanıyor! Günde gram gram altın topluyor!