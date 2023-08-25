Türk düşmanı ABD’li Senatör Bob Menendez’den skandal öneri! Kıbrıs’a gitti Türkiye’ye nefret kustu

MADALYA VERDİLER

Menendez dün programı kapsamında Güney Kıbrıs'a geldi. KKTC ile BM askeri güçlerinin Pile yolu gerginliğinden hemen sonra bölgeyi ziyaret eden Menendez Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Havari Barnabas Altın Madalyası ile ödüllendirildi. Gerginlik yaşanırken Menendez yaptığı açıklamada durumu 'Kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yerel medyaya göre Menendez madalyasını 'Kıbrıslı Rumların adalet ve özgürlük mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı' Başpiskopos Georgios bizzat takdim etti.