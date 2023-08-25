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Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal öneri! Kıbrıs'a gitti Türkiye'ye nefret kustu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Türk düşmanı ABD’li Senatör Bob Menendez’den skandal öneri! Kıbrıs’a gitti Türkiye’ye nefret kustu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'nde başlattığı yol projesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. BM ile yaşanan yol gerginliğinin ardından Kıbrıs'a giden ABD'li Senatör Bob Menendez Türkiye'ye nefret kustu. Rumlar'ın madalya taktığı senatör Kıbrıs'ta 'barışın' gelmesi için akılalmaz bir öneride bulundu.

Yunan ve Ermeni lobileriyle derin bağlantıları bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez, sık sık yaptığı Türkiye aleyhine çıkışlarla biliniyor. Menendez'in çıkışları, Atina'nın genelde ulusal çıkarlarını kapsıyor. Türkiye'nin F-16 modernizasyonu hakkında 4 ana şartı sağlamasına rağmen satışa hala karşı çıktığını belirten Menendez, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili 'Ankara'ya karşı olmaya devam ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

F-35'LER VE 3+1 FORMÜLÜ

Sadece F-16'lar değil Menendez, Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz için Türkiye'yi yok sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda yine skandal bir çıkışa imza atan Menendez, ortaya attığı 3+1 formülü ile bölgeden gaz çıkartabilecek ülkeleri listeledi. Listeye göre bu ülkeler ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail. Ankara'dan çok sert tepki gören Bob Menendez, Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan mücadelesinde ise hemen Atina'nın yanında saf tuttu. 69 yaşındaki politikacı, Haziran 2021'de ABD Senatosu'na sunduğu bir tasarıda Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesini önerdi.

MADALYA VERDİLER

Menendez dün programı kapsamında Güney Kıbrıs'a geldi. KKTC ile BM askeri güçlerinin Pile yolu gerginliğinden hemen sonra bölgeyi ziyaret eden Menendez Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Havari Barnabas Altın Madalyası ile ödüllendirildi. Gerginlik yaşanırken Menendez yaptığı açıklamada durumu 'Kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yerel medyaya göre Menendez madalyasını 'Kıbrıslı Rumların adalet ve özgürlük mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı' Başpiskopos Georgios bizzat takdim etti.

PEŞ PEŞE TEMASLAR

Menendez ayrıca, aralarında Kıbrıs Rum lideri Nikos Christodoulides ve Kıbrıs Rum yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun da bulunduğu çok sayıda kritik temasta bulundu. Daha sonra programı kapsamında Dünya Kıbrıs Diasporası Konferansı'nda konuşan Menendez, eşi Nadine Arslanian'ın annesinin Kıbrıs'ta doğduğunu belirterek, kendisinin ve eşinin yeniden burada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

TÜRK ASKERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Açıklamalarının devamında Menendez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 'Uyanık olması' gerektiğini belirterek 'Erdoğan'ın tutumu her an değişebilir' dedi. BM'ye çağrıda bulunan Menendez, kalıcı bir barış için bölgeye elçi göndermeleri gerektiğini söyledi.

Menendez, KKTC'de 40 bine yakın Türk askeri hakkında yine skandala varan ifadeler kullanarak adanın dünyanın en askerileştirilmiş üssüne dönüştüğünü öne sürdü. Türk askerini işgalci olarak nitelendiren Menendez son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

YUNANCA BAŞLADI YUNANCA BİTİRDİ

Güney Kıbrıs vatandaşlarının ABD'ye vizesiz girmesi için baskı yapacağını bildirdi. Biden'a da seslenen Menendez 'Kıbrıs Sorunu'nun çözülmesi için 'Basit kınamadan eyleme geçmemiz gerekiyor' değerlendirmesinde bulundu. Menendez ayrıca konuşmasına Yunanca 'İyi akşamlar' diyerek başladı ve yine Yunanca 'Teşekkür ederim' diyerek bitirdi.

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