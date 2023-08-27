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Türk savaş gemileri Akdeniz'e iniyor! KKTC limanları ziyaret edilecek

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Türk savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! KKTC limanları ziyaret edilecek

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Böylece Akdeniz'de ABD ile provokatif eylemlere girişen ABD ve GKRY'ye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından "Biz buradayız" mesajı verilecek. Diğer yandan dün ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in (DDG-80) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'na demirlediği bildirilmişti.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"BİZ BURADAYIZ" MESAJI

Böylece Akdeniz'de ABD ile provokatif eylemlere girişen ABD ve GKRY'ye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından "Biz buradayız" mesajı verilecek.

ABD SAVAŞ GEMİSİ RUM KESİMİNDE

Diğer yandan dün ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in (DDG-80) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'na demirlediği bildirilmişti.

Rum basınında yer alan haberlerde, USS Roosevelt savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Larnaka'ya ulaştığı belirtildi.

Haberlerde, İspanya'daki Rota Donanma İstasyonu'ndan GKRY'ye planlanmış bir ziyaret kapsamında gelen ABD savaş gemisinin, burada rutin bakımlarının yapılacağı, yakıt ve su depolarının doldurulacağı ifade edildi.

Ağustos başında Letonya'yı ziyaret eden USS Roosevelt'in, Akdeniz'deki 6. Filo operasyon bölgesine döndüğü, İspanya'dan sonra da Kıbrıs Rum kesimine hareket ettiği belirtilen haberlerde, geminin Kıbrıs'tan ayrılış tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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