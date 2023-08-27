Son dakika | Wagner’in kurucusu Prigojin ölmedi mi? Rusya iddialara son noktayı koydu

Putin'e isyan bayrağı açtıktan tam 2 ay sonra içinde bulunduğu özel jetin Moskova yakınlarına düşmesinin ardından gözler Rusya'dan gelecek açıklamadaydı. Pek çok spekülasyona konu olan kaza ile ilgili açıklama Rusya Araştırma Komitesi'nden geldi. Komite Prigojin'in akıbetini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etti.