Son dakika | Wagner’in kurucusu Prigojin ölmedi mi? Rusya iddialara son noktayı koydu
Son dakika haberi...Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.
Putin'e isyan bayrağı açtıktan tam 2 ay sonra içinde bulunduğu özel jetin Moskova yakınlarına düşmesinin ardından gözler Rusya'dan gelecek açıklamadaydı. Pek çok spekülasyona konu olan kaza ile ilgili açıklama Rusya Araştırma Komitesi'nden geldi. Komite Prigojin'in akıbetini açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etti.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi.
Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.
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