CHP’den LGBT terörüne açık destek! İlhan Cihaner’den skandal sözler: Cesur hareket edilmesi lazım

LGBT terörü küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de gençleri ve çocukları hedef alan çirkin ve sadlırgan bir propaganda süreci yönetiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Parti, terörle mücadele kapsamında gerekli önlemleri atmaya başladıkça, muhalefetin destelk açıklamaları yükseliyor. Son olarak CHP'den LGBT terörünü destekleyen bir açıklama geldi.

'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.

"MUHALEFET YETERİNCE! DESTEK OLMADI"

Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.