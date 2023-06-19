CHP'den LGBT terörüne açık destek! İlhan Cihaner'den skandal sözler: Cesur hareket edilmesi lazım
"Fahri LGBT" üyesi ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, Türkiye'de de kendisine alan açabilmeye çalışan LGBT terörüne destek vermeye devam ediyor. Son olarak CHP eski milletvekili İlhan Cihaner'den skandal bir açıklama geldi. Cihaner, "Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım" diyerek teröre destek çıktı.
LGBT terörü küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de gençleri ve çocukları hedef alan çirkin ve sadlırgan bir propaganda süreci yönetiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Parti, terörle mücadele kapsamında gerekli önlemleri atmaya başladıkça, muhalefetin destelk açıklamaları yükseliyor. Son olarak CHP'den LGBT terörünü destekleyen bir açıklama geldi.
'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.
"MUHALEFET YETERİNCE! DESTEK OLMADI"
Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.
"CESUR HAREKET EDİLMESİ LAZIM"
Cihaner, "LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir." ifadelerini kullandı.
Cihaner, "Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım. Siyasetin görevi budur. Ya burada bir sıkıntı var, ben bunu dersem beni böyle zannederler, bu alana girmeyeyim, bu alan mayın alanı dedikçe etrafınıza mayın döşerler. Şimdi öyle... Bu siyaset yapma tarzının değişmesi lazım." açıklamasında bulundu.
FAHRİ LGBT KILIÇDAROĞLU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon yayında "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklindeki soruya "Hayır efendim ilgisi yok" yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek için CHP genel merkezi önüne gelen bir grup burada basın açıklaması yaptı. 13 kişilik grup adına konuşan Beray Göksu Eroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyurmak isteriz" dedi.
Seçimlerden önce İstanbul, İzmir ve Ankara'nın değişik noktalarına 'cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' yazılı afişler astırarak eşcinseller için yasal düzenleme sözü verin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı vaadi 11 Aralık 2021'de de dillendirdiği ortaya çıkmıştı.
KILIÇDAROĞLU ZİNCİRLERİ KIRACAKMIŞ
CHP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile iktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü 'cinsel yönelim' ifadeleriyle perdeleyerek LGBT'ye getirdi.
Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız."
CHP'Lİ BELEDİYEDE SAPKIN LGBT'LİLERE ÖZEL MERKEZ
AK Parti aile kavramını güçlendirerek güçlü aile yapısını korumak için çalışma yürütürken, CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'li sapkınlar için özel merkez kurdu.
Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.
CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ
Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde "Eşitlik Birimi" adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.
YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin "kuir" ve "feminist" olduğunu, "LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını" ve "ikili cinsiyet sistemini sorguladığını" ifade ediyor.
Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.
Ayrıca derneğin "değerlerimiz" açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.
İLK KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE KURULDU
Birimi ilk kuran belediyelerden CHP'li Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Birimiyle "toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesine" yönelik çalışmalar yapıyor.
Öte yandan Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi'nin LGBTİ+ Meclisi de bulunuyor. Belediye bünyesindeki iki birim, birlikte LGBT'ye yönelik faaliyetler yürütüyor.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR
Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor.
Belediyenin Eşitlik Birimi Sorumlusu Ceren Suntekin, çocuklara yönelik LGBT ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kurucularından...
Ailenin "terör" olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL'nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 'TOPLUMSAL CİNSİYET' EĞİTİMLERİ YAPIYOR
Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de Eşitlik Birimi bulunuyor.
Müdürlüğün görevi "yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak" olarak tanımlanırken buradaki Eşitlik Birimi'nin görevi de "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenler" şeklinde aktarılıyor.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE CİNSİYETSİZLEŞTİRME ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de "toplumsal cinsiyet" adı altında cinsiyetsizlik çalışmaları yürütüyor.
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi de yönergesinde "Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını artırıcı çalışmalar yapmak" ifadeleriyle bu çalışmaları çocuklara yönelik de yürüttüğünü açıklıyor.
NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN LGBT 'FARKINDALIĞI'
Nilüfer Belediyesi LGBT konusunda resmi çalışmalarda bulunan belediyeler arasında yer alıyor.
Belediyenin Kent Konseyinde 9 Aralık 2018'de yapılan Toplum Cinsiyet Eğitiminde, LGBT konusundaki çalışmalar, "Kadın erkek eşitliği, LGBTİ+ farkındalığı, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele yöntemleri hakkında atölyeler gerçekleştiren gençler, hak arayışları konusunda uzun uzun konuşma fırsatı yakaladılar" sözleriyle ifade ediliyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösterdi. Bursa Kadın Platformuyla yapılan ortak açıklamada, "Soruyoruz, neden bu cinayetlere engel olması gerekenler onun yerine kadına yönelik şiddeti önleyecek yasaları dahi iptal etmeye çalışıyor? Her bir cümleniz kadınlara, çocuklara LGBTİ+lara artan şiddet olarak dönüyor" ifadeleri kullanıldı.
BELEDİYE BÜNYESİNDE MECLİSLER
Beşiktaş Belediyesi: LGBTİ'lere hukuki ve psikolojik destek sağlıyor. Başta Onur Haftası olmak üzere örgütlere LGBTİ aktivizmini yaygınlaştıracak kampanya desteği sunuluyor. 2017'deki Onur Haftası öncesinde belediye binasına LGBTİ bayrağı asıldı.
Kadıköy Belediyesi: Belediye bünyesinde yer alan Kadıköy Kent Konseyi, LGBT Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle tepki yağdı. Yayın uzmanlar tarafından 'çocuk istismarı' olarak değerlendiriliyor.
Şişli Belediyesi: 2015 yılında kendisi de LGBTİ aktivisti olan Şişli Belediye Başkanı Danışmanı Boysan Yakar, ABD'de iki ayrı LGBTİ örgütünde çalışmasına olanak sağlayacak bir değişim programına kabul edildi. Belediye bünyesinde yer alan Şişli Kent Konseyi, LGBT Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç soyer sosyal medya hesaplarından LGBT terörüne destek paylaşımlarında bulunuyor.
Soyer seçimlerin arından LGBT derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek atılabilecek adımları değerlendirmişti.
Paylaşımıylarıyla teröre destek veren CHP'li isimlerden biri eski İStanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
SORULAR ORTAYA ÇIKTI
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde (SAGEM) 7-14 yaş arası çocuklara LGBT'yi çağrıştıran bir anket gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.
Ankette, "Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?" şeklinde sorular yer aldı.
Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula soruları getirmesiyle ortaya çıktı.
Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.
DESTEK PAYLAŞIMLARI
CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları da sık sık; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eş cinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek veren paylaşımda bulunuyor.
TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
CHP ANKARA VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VERDİ
CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası"; CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise; "Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE MECLİSİ'NE TAŞIDILAR
İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme gelmişti.
AK PARTİ'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.
İŞTE CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞI LGBT TEKLİFİ
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.
ORTAKLARI DA LGT DESTEKÇİSİ
İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumu sebebiyle 2 sene önce LGBT üyeleri, Akşener'e ve İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.
Akşener'le görüşme sonrası "Meral Anne" pankartlarıyla genel merkez önünde açıklama yapan üyeler, "LGBT topluluğuna sahip çıkan İYİ Parti ailesine teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de 2019 yılında ABD'deki LGBT yürüyüşüne "büyük bir coşkuyla" katıldıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmış ve "Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir" savunmasını yapmıştı.
BABACAN DA KARŞI DEĞİL
Masanın bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.
Devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız" diyerek eşcinselliğe özgürlüğü savunmuştu.
HDP'NİN YEŞİL SOL ADAYI SAPKIN LGBT'Lİ SEMYANİ PERİZADE
6+1'li koalisyon sadece desteklemekle kalmıyor. Aynı zamanda milletvekili adayı da yapmaya başladılar.
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