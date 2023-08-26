Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! Rusya: Terör saldırısı girişimi engellendi

Gece saatlerinde Ukrayna'nın Moskova'ya yaptığı saldırı dünya basınında gündem oldu. 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya Ukrayna savaşı bir türlü son bulmazken, arada yapılan anlaşmalar savaşın ivme kazanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna tarafından Moskova'ya İHA saldırısı düzenlenmişti. Gece saatlerinde bölgede bir hareketlilik yaşandı.