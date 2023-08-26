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Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! Rusya: Terör saldırısı girişimi engellendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! Rusya: Terör saldırısı girişimi engellendi

Geçtiğimiz hafta Hollanda ile F-16 anlaşması yapan Zelenski, Rusya kanadına saldırılarını artırdı. Gece 03.00 sularında Rusya’nın başkenti Moskova ve bölgesinde bulunan tesislere İHA saldırısı düzenlediği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Gece saatlerinde Ukrayna'nın Moskova'ya yaptığı saldırı dünya basınında gündem oldu. 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya Ukrayna savaşı bir türlü son bulmazken, arada yapılan anlaşmalar savaşın ivme kazanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna tarafından Moskova'ya İHA saldırısı düzenlenmişti. Gece saatlerinde bölgede bir hareketlilik yaşandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 03.00 sularında Ukrayna'nın Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

"İMHA EDİLDİ"

Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.

Tass Haber Ajansının havacılık servislerine dayandırdığı haberlerde, başkent Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu, daha sonra uçuşların normale döndüğü aktarıldı.

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