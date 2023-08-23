Ukrayna Moskova’ya İHA ile saldırdı! Rusya manşetlerinde: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.