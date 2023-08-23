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Ukrayna Moskova’ya İHA ile saldırdı! Rusya manşetlerinde: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Ukrayna Moskova’ya İHA ile saldırdı! Rusya manşetlerinde: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine saldırdı

Ukrayna, son günlerde diplomatik ilişkilerine yoğunluk kazandırmış olan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Danimarka ve Hollanda ile imzaladığı F-16 anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Zelenski, “Bu daha başlangıç” diyerek Rusya’ya gözdağı vermişti. 2022 yılının şubat ayında başlayan Ukrayna Rusya savaşında Zelenski elindeki mühimmatla kritik bir hamleye imza attı. Rusya basını Ukrayna’nın Moskova’ya saldırdığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN ATILAN BAŞLIKLAR:

- Rusya: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminde bulundu.
- Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı.


- Rusya: Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı tekne imha edildi.
- Rusya: Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın saldırısında savaş uçağı hasar aldı.

İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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