Nijer’de Fransa’ya 48 saat süre

Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.