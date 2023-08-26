Hindistan’da 7 yaşındaki çocuğa ırkçı saldırı: Müslüman olduğu için sınıfta tokat attırdı

Müslüman olduğu için herkesin gözü önünde azarladı. Yetmedi ardından sınıftaki diğer öğrencilere tokat attırdı.

Irkçı olay, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'e bağlı bir köydeki Neha isimli devlet okulunda yaşandı.