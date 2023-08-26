Hindistan'da 7 yaşındaki çocuğa ırkçı saldırı: Müslüman olduğu için sınıfta tokat attırdı
Müslümanların türlü baskılara maruz kaldığı Hindistan'da yine skandal bir olay yaşandı. Müslüman öğrencilerinden birini tahtaya kaldıran öğretmen, önce azarladı sonra da çocuğun arkadaşları tarafından tek tek tokat attırdı. Dehşete düşüren anlar kameralara böyle yansıdı.
Müslüman olduğu için herkesin gözü önünde azarladı. Yetmedi ardından sınıftaki diğer öğrencilere tokat attırdı.
Irkçı olay, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'e bağlı bir köydeki Neha isimli devlet okulunda yaşandı.
"Trapta Yagi" isimli öğretmen, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladı.
"Tüm Müslüman öğrencilerin okuldan gitmesi gerektiğini söylüyorum" dedi.
Irkçı öğretmen bununla da yetinmedi, diğer öğrencilerden sırayla Müslüman öğrenciye tokat atmalarını istedi.
Sınıftaki öğrencilerden biri o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
7 yaşındaki Müslüman öğrencinin çaresizce ağladığı görüldü.
Müslüman çocuğun ailesi ise, öğretmenin, çocuklarının "Başarısızlığını gerekçe göstererek kendini haklı çıkarmaya çalıştığını" belirtti.
Ancak oğullarının başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen aile, olayın "Ülkede yayılan Müslüman nefretinin bir sonucu" niteliğinde olduğuna dikkati çekti.
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Hindistan polisi, öğretmen hakkında işlem yapmak yerine yalnızca videonun yayılmasını engellemeye çalıştı.
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