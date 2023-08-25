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AB'den İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere ırkçı saldırısına kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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AB’den İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir’in Filistinlilere ırkçı saldırısına kınama

Avrupa Birliği, aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini şiddetle kınadı. Ben-Gvir, Batı Şeria'da Yahudilerin seyahat etme hakkının Arapların seyahat hakkından daha önemli olduğunu savunmuştu.

Avrupa Birliği, aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini şiddetle kınadı.

ABD'DEN İSRAİLLİ BAKAN'IN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK IRKÇI SÖZLERİNE KINAMA

Bir kınamada ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, The Times of Israel gazetesinin sorusuna verdiği yanıtta, Ben-Gvir'in ifadelerinin "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediği" kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "ABD, Bakan Ben-Gvir'in Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin kışkırtıcı yorumlarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in konumu göz önüne alındığında bu tarz söylemlerin özellikle zarar verici olduğu belirtildi.

"BİR CAN DİĞERİNDEN DAHA DEĞERLİ OLMAMALI"

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid de Instagram hesabından Ben-Gvir'in sözlerine tepki gösterdi.

Hadid, paylaşımında, "Hiçbir yerde, hiçbir zamanda, özellikle de 2023'te, bir can diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökeni, kültürü veya tamamen nefret sebebiyle." ifadelerine yer verdi.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu söylemişti.

Ben-Gvir, tartıştığı gazeteciye hitaben, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria'ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti.

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