İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davut Yıldızı” kazıdılar

ADLİ TIP İSRAİL POLİSİNİN BAHANESİNİ YALANLIYOR

Öte yandan İsrail polisi tutuklunun iddialarına karşılık olarak şüphelinin tutuklanmaya direndiğini ve yüzündeki Davut Yıldızı yarasının büyük olasılıkla memurlardan birinin giydiği bir giysiden, özellikle de ayakkabısının bağcık bölümünden kaynaklandığını ileri sürdü.

Ancak Adli Tıp Kurumu, iddia edilen ayakkabı ve bağcıklar ile zanlının yüzündeki iz arasında hiçbir eşleşme bulunmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Avner Rosengarten:

"Bu işaretin esnek ve yumuşak olduğu için ayakkabı ile baskı yaparak oluşturulamayacağı, metalik bir araç veya alet tarafından oluşturulduğu anlaşılıyor."

Öte yandan polisin, iddialara çok hızlı yanıt verdiğini ve aceleci davranarak verdiği ifadenin yanlış olduğunu belirtti.