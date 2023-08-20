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İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davut Yıldızı” kazıdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davut Yıldızı” kazıdılar

İsrail polislerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli bir gencin yüzünü “Davud yıldızı” çizerek kazıdığı bildirildi. İsrail Polisi, Filistinli gencin yüzündeki Davud Yıldızı şeklindeki yaranın “ayakkabı”dan kaynaklandığını iddia ederken, Adli Tıp bunu yalanlayarak “metal bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunu” bildirdi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre; İsrail polisinin uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda gözaltına aldığı 22 yaşındaki Filistinli Arva Şeyh Ali'nin duruşması Batı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Filistinli genç, İsrail polisleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada yüzüne bir Davut Yıldızı simgesinin damgalandığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Filistinli gencin yüzünde, Yahudiliğin sembolü olarak bilinen altı köşeli Davut Yıldızı sembolünün izleri açık şekilde görüldü.

Polisin iddialarına karşı mahkemeye "sağlam bir açıklama getiremediğini" aktardı. Duruşma öncesinde, zanlının avukatı Ekrem Ebu-Libde, polislerin, hukuken zorunlu olduğu halde zanlıyı sağlık kontrolünden geçirmeden nezarethanede tuttuğunu belirtti.

Batı Kudüs Bölge Mahkemesi, Filistinli gencin gözaltındayken İsrail polisi tarafından ciddi şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiası üzerine, polisin görevi kötüye kullanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma istedi. Batı Kudüs Bölge Mahkemesi, Şuafat Mülteci Kampı sakini Arva Şeyh Ali'yi ev hapsinde kalmak üzere serbest bıraktı. Mahkeme, serbest bırakma kararına gerekçe olarak, zanlının dört gün gözaltında tutulduğu koşullara ve polisin görevini kötüye kullanmasına işaret etti. Zanlıya, gözaltında ciddi şiddet uygulandığının açık olduğunu bildiren Mahkeme, zanlının sağlık kontrolünden de geçirilmediğini doğruladı.

ADLİ TIP İSRAİL POLİSİNİN BAHANESİNİ YALANLIYOR

Öte yandan İsrail polisi tutuklunun iddialarına karşılık olarak şüphelinin tutuklanmaya direndiğini ve yüzündeki Davut Yıldızı yarasının büyük olasılıkla memurlardan birinin giydiği bir giysiden, özellikle de ayakkabısının bağcık bölümünden kaynaklandığını ileri sürdü.
Ancak Adli Tıp Kurumu, iddia edilen ayakkabı ve bağcıklar ile zanlının yüzündeki iz arasında hiçbir eşleşme bulunmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Avner Rosengarten:

"Bu işaretin esnek ve yumuşak olduğu için ayakkabı ile baskı yaparak oluşturulamayacağı, metalik bir araç veya alet tarafından oluşturulduğu anlaşılıyor."

Öte yandan polisin, iddialara çok hızlı yanıt verdiğini ve aceleci davranarak verdiği ifadenin yanlış olduğunu belirtti.

GÖZALTI SIRASINDA KAMERALARI KAPATTILAR

Mahkemede, gözaltı işlemine 16 polisin katılmasına rağmen diğer polis şiddeti iddialarında yaşandığı gibi hiçbir memurun vücut kamerasının aktif olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Adalet Bakanlığına bağlı Kamu Savunma Kurumu'nun Gözaltı Birimi Müdür Yardımcısı Avukat Danny Bar-David, Ali'nin gözaltı işlemine katılan 16 polisin oldukça tecrübeli memurlar olduğuna işaret ederek, tüm bu memurların operasyonu belgelemek için vücut kameralarını çalıştırmamayı seçmesinin oldukça sıra dışı olduğuna dikkati çekti.

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