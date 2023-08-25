Ay'a yumuşak iniş yapan 4. ülke: Hindistan! İlk görüntüler geldi
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarıyla yumuşak iniş yapmasının ardından bünyesindeki tekerlekli keşif taşıtı Pragyaan'ın Ay yüzeyindeki ilk hareket anının görüntüleri yayımlandı.
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a iniş yaptıktan birkaç saat sonra çekilen görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın bir tarafındaki panellerin açıldığı, 26 kilogram ağırlığındaki, Hintçede "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracının rampadan Ay yüzeyine indiği ve ilk kez hareket ettiği anlar yer alıyor.
Kraterler ve Ay kayalıkları arasında dolaşıp görüntü ve veri toplayacak Pragyaan keşif aracı, Ay'ın yüzeyindeki mineral varlığını ve "toprağının" kimyasal bileşimini inceleyecek.
Pragyaan'ın topladığı verileri, Vikram aracılığıyla halihazırda Ay yörüngesinde dönen Chandrayaan-2'ye iletmesi ve bu verilerin Chandrayaan-2 kanalıyla ISRO'ya ulaştırılması planlanıyor.
HİNDİSTAN, AY'A YUMUŞAK İNİŞ GERÇEKLEŞTİREN 4'ÜNCÜ ÜLKE OLMUŞTU
Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.
Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.
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