Wagner lideri Prigojin öldü! ABD topa girdi... Joe Biden: Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok
Wagner lideri Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında yere çakılırken, uçakta bulunan 10 kişiden bir tanesi olan Prigojin hayatını kaybetti. Beyaz Saray "ABD Başkanı Biden, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi" açıklamasını yaptı. Öte yandan Rus makamları Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Tüm bu yaşananların ardından ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.
BEYAZ SARAY: PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜ SÜRPRİZ OLMAYACAK
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin'in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.
Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin'in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.
"UÇAKTA BİR PATLAMA OLDU"
Öte yandan Prigojin'in uçağı ile ilgili A Haber'e konuşan Rusya-Avrasya Uzmanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "Uçak havadayken bir patlama oldu" ifadelerine yer verdi.
BIDEN: RUSYA'DA PUTİN'İN ARKASINDA OLMADIĞI ÇOK FAZLA OLAY YOK
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi.
Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parmağı olabileceğini ima eden Biden, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" mesajını verdi.
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