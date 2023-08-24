Güney Kore: Kuzey Kore uzun menzilli roket fırlattı

JAPONYA, KUZEY KORE'NİN ASKERİ CASUS UYDUSU FIRLATMAYI PLANLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Japonya Sahil Güvenliği Sözcüsü Hiromune Kikuchi, 22 Ağustos'ta, Kuzey Kore'nin, uydu fırlatma takvimi hakkında Japon makamlarını bilgilendirdiğini, fırlatmanın 24-30 Ağustos'ta gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Hiromune, Kuzey Kore'nin ne tür bir uydu fırlatmayı planladığını belirtmediğini ancak mayıs ayında fırlatılan askeri casus uydusuna benzer bir uydu olduğunu düşündüklerini kaydetmişti.

Pyongyang, fırlatmadan etkilenebilecek deniz bölgelerinin Kore Yarımadası'nın batı kıyıları, Doğu Çin Denizi ve Filipinler'e ait Luzon Adası'nın doğusu olduğunu açıklamıştı.

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekili Yoo Sang-bum, 17 Ağustos'ta, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin katılımıyla 18 Ağustos'ta yapılan üçlü zirveye misilleme olarak Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma denemesine hazırlandığını iddia etmişti.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.