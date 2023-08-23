Wagner kurucusu Prigojin hayatını kaybetti! Wagner iç savaş çıkartır mı? A Haber yorumlandı
Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirilmişti. Öte yandan Rus makamları Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Peki, Wagner grubu, Prigojin'in ölümünden sonra iç savaş çıkartır mı? Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş A Haber’de yorumladı.
"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DÜŞÜRDÜ" İDDİASI
Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
PRİGOJİN'İN SAĞ KOLU DA UÇAKTAYDI
Aynı uçakta Wagner'in üst düzey isimleri de yer alıyordu... O isimlerden biri de Prigojin'in sağ kolu Dmytro Utkin.
ABD TOPA GİRDİ! BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.
WAGNER 'RUSYA YAPTI' DEDİ
Wagner'den yapılan ilk açıklamada Prigon'in uçağını Rus güvenlik güçlerinin düşürdüğü söylendi.
WAGNER İÇ SAVAŞ ÇIKARTIR MI?
Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Prigojin'in yolcu listesinde bulunduğu özel uçağın düşürülmesinin ardından A Haber'de yorumlarda bulundu.
"WAGNER'İN HİÇBİR ŞEY YAPAMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMIŞTIR..."
Karakuş, "Eğer bu işi Putin ve Rus devleti yaptıysa, hazırlıkları vardır. Wagner'in çok fazla etkin olabileceği söz konusu değildir. Uçağın düşmesi, Putin ve çevresinin planıysa, Wagner'in hiçbir şey yapamaması için alınan tedbirden sonra yapılmıştır. Bugün Wagner'in çok fazla etkili olamayacağını düşünüyorum. Ancak bu Rus devleti dışında birileri tarafından yapıldıysa bilemiyorum.
ABD biz bu işte yokuz gibi bir konuşma yaptı. Batı burada kendisini hemen çekiyor ki, bu sorunu tamamen Rusya'ya bırakıyor." ifadelerini kullandı.
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