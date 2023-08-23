Wagner kurucusu Prigojin hayatını kaybetti! Wagner iç savaş çıkartır mı? A Haber yorumlandı

ABD TOPA GİRDİ! BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.

WAGNER 'RUSYA YAPTI' DEDİ

Wagner'den yapılan ilk açıklamada Prigon'in uçağını Rus güvenlik güçlerinin düşürdüğü söylendi.

WAGNER İÇ SAVAŞ ÇIKARTIR MI?

Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Prigojin'in yolcu listesinde bulunduğu özel uçağın düşürülmesinin ardından A Haber'de yorumlarda bulundu.

"WAGNER'İN HİÇBİR ŞEY YAPAMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMIŞTIR..."

Karakuş, "Eğer bu işi Putin ve Rus devleti yaptıysa, hazırlıkları vardır. Wagner'in çok fazla etkin olabileceği söz konusu değildir. Uçağın düşmesi, Putin ve çevresinin planıysa, Wagner'in hiçbir şey yapamaması için alınan tedbirden sonra yapılmıştır. Bugün Wagner'in çok fazla etkili olamayacağını düşünüyorum. Ancak bu Rus devleti dışında birileri tarafından yapıldıysa bilemiyorum.

ABD biz bu işte yokuz gibi bir konuşma yaptı. Batı burada kendisini hemen çekiyor ki, bu sorunu tamamen Rusya'ya bırakıyor." ifadelerini kullandı.