Putin’in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek şey ihanet

Wagner'in 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği biliniyor. Wagner'in tahminen 25 bin savaşçısı olduğu ve bunların çoğu Rusya'nın özel kuvvetlerinden eski askerler olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesinin dünyada yankıları sürüyor. Uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin'in "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözü geldi.

Kendisiyle ilgili bir röportajda, "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözlerini kullanan Putin'in o videosu, Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.