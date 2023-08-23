Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek şey ihanet
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. Geçtiğimiz aylarda Rus yönetimine karşı isyan başlatan ve Moskova'ya yürüyen Prigojin'in uçak kazasında ölmesi, akıllara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllar önce verdiği röportajı getirdi. Putin, röportajda affetmeyeceği tek şeyin ihanet olduğunu söylemişti.
Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi..
"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DÜŞÜRDÜ" İDDİASI
Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
PRİGOJİN'İN SAĞ KOLU DA UÇAKTAYDI
Aynı uçakta Wagner'in üst düzey isimleri de yer alıyordu... O isimlerden biri de Prigojin'in sağ kolu Dmytro Utkin.
PUTİN'İN AŞÇILIĞINDAN WAGNER LİDERLİĞİNE
Sabıka kaydı olan bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e Yemek hizmeti sağladığı için 'Putin'in Şefi' olarak anılıyordu.
Wagner'in 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği biliniyor. Wagner'in tahminen 25 bin savaşçısı olduğu ve bunların çoğu Rusya'nın özel kuvvetlerinden eski askerler olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz aylarda Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesinin dünyada yankıları sürüyor. Uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin'in "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözü geldi.
Kendisiyle ilgili bir röportajda, "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözlerini kullanan Putin'in o videosu, Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.
"WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI"
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
"BELARUS'A GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI"
Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.
"PUTİN WAGNER GRUBUNA SESLENMİŞTİ"
Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.
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