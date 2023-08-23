Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıkmıştı.