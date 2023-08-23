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Putin'den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin'in uçakta öldüğü anlarda...

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in düşen uçakta öldüğü saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu ve dikkat çeken bir mesaj verdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 23:21
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Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

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Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

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Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

PRIGOJIN ÖLDÜ! PUTIN'DEN ASKERLERE MESAJ

Tam bu olay yaşanırken Rus lider Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu ve dikkat çeken mesajlar verdi.

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Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıkmıştı.

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Putin’den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin’in uçakta öldüğü anlarda...

PRIGOJIN'DEN İSYAN

Wagner'in kurucusu Prigojin, 23 Haziran Cuma günü, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı.