24 Ağustos 2023, Perşembe
Putin'den mesaj var! Wagner’in kurucusu Prigojin'in uçakta öldüğü anlarda...
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in düşen uçakta öldüğü saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu ve dikkat çeken bir mesaj verdi.
Giriş Tarihi: 23.08.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 23:21
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