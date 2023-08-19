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Rusya'dan Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 kişi öldü! Zelenskiy'den açıklama...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Rusya’dan Ukrayna’nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 kişi öldü! Zelenskiy’den açıklama...

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, son gelen habere göre Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama...

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi.

"FÜZE ÜNİVERSİTE VE TİYATRONUN BULUNDUĞU YERE İSABET ETTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezindeki meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

7 ÖLÜ 129 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 15'i çocuk ve 15'i polis olmak üzere 129 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya'nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarıldı.

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