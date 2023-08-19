Rusya’dan Ukrayna’nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 kişi öldü! Zelenskiy’den açıklama...

7 ÖLÜ 129 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 15'i çocuk ve 15'i polis olmak üzere 129 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya'nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarıldı.