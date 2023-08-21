Ukrayna Rus bombardıman uçağını vurdu

Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları devam ediyor. Ukrayna tarafından Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Soltsy-2 Askeri Hava Üssü'ne sabah saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna tarafı saldırıda Tu-22 tipi bombardıman uçağının vurulduğunu aktarırken, Rusya tarafı bir uçağın hafif hasar gördüğünü açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise saldırıda bir uçağın alevler içinde kaldığı görüldü.



"EN AZ 1 RUS UÇAĞI HASAR GÖRDÜ"



Ukrayna Askeri İstihbarat Sözcüsü Andriy Yusov yaptığı açıklamada, "En az 1 Rus uçağı hasar gördü. Her zaman olduğu gibi Rus rejimi zarar ve gerçek hasarın boyutlarını gizlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.



Ukrayna istihbarat elemanlarının görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Yusov, "Her zaman olduğu gibi istihbarat servisi elemanlarımız saldırgan devlete karşı görevlerini yerine getirmeye devam ediyor" dedi.