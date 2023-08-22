Son dakika: Putin'den tahıl koridoru açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmeye hazırız." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmeye hazırız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR
Beştepe'de düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'ndaki hitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz'da askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Girişimlerimiz sürüyor, geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum." demişti.
BAKAN FİDAN'DAN ÇAĞRI
(22 Ağustos Salı) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesi sonrası Ukrayna'daki savaşı ve tahıl girişimini ele aldıklarını, Karadeniz'de sükunetin korunması ve bunu tehlikeye atabilecek girişimlerin engellenmesinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı.
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