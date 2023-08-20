Sözde NATO müttefiki ABD terör örgütü PKK’ya desteğini sürdürüyor! Eski ABD Savunma Bakanı Miller PKK’lı terörist Mazlum ile yan yana poz kesti

Sözde NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya açık destek vermeye devam ediyor.

Eski ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi 'kalleş' toplantı yapmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'ye gitti.