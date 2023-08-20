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Sözde NATO müttefiki ABD terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürüyor! Eski ABD Savunma Bakanı Miller PKK'lı terörist Mazlum ile yan yana poz kesti

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Sözde NATO müttefiki ABD terör örgütü PKK’ya desteğini sürdürüyor! Eski ABD Savunma Bakanı Miller PKK’lı terörist Mazlum ile yan yana poz kesti

ABD terör örgütü PKK’yı beslemeyi sürdürüyor. Suriyede terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD, bir skandala daha imza attı. ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi toplantı yapmak için Kuzey ve Doğu Suriye'yenin yollarına düştü. Miller’ın Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin’le verdiği haince poz gözler önüne böyle serildi.

Sözde NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya açık destek vermeye devam ediyor.

Eski ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi 'kalleş' toplantı yapmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'ye gitti.

Bölgeye statü tanımak gibi 'hayali' konular başta olmak üzere birçok konuyu ele alan Miller, 'teröristlere' yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür etti.

Hadsiz Miller, kamplar ve hapishaneler konusuna vurgu yaparak, bu dosyaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ve daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de söyledi.

BÖLÜCÜ TERÖRİST KOBANE İLE YAN YANA POZ KESTİ

ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller'ın Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'le verdiği haince poz ortaya çıktı.

SÖZDE MÜTTEFİK ABD YİNE HAİNLİK PEŞİNDE!

Sözde NATO müttefikinin terör örgütü PKK'ya yönelik açık desteği hız kesmeden devam ediyor. ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim verirken, ABD'nin Rojava'ya yeni sialhlı güç gönderdiği videolar gündeme bomba gibi düştü.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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