Sözde NATO müttefiki ABD terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürüyor! Eski ABD Savunma Bakanı Miller PKK'lı terörist Mazlum ile yan yana poz kesti
ABD terör örgütü PKK’yı beslemeyi sürdürüyor. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD, bir skandala daha imza attı. ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi toplantı yapmak için Kuzey ve Doğu Suriye'yenin yollarına düştü. Miller’ın Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin’le verdiği haince poz gözler önüne böyle serildi.
Sözde NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya açık destek vermeye devam ediyor.
Eski ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi 'kalleş' toplantı yapmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'ye gitti.
Bölgeye statü tanımak gibi 'hayali' konular başta olmak üzere birçok konuyu ele alan Miller, 'teröristlere' yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür etti.
Hadsiz Miller, kamplar ve hapishaneler konusuna vurgu yaparak, bu dosyaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ve daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de söyledi.
BÖLÜCÜ TERÖRİST KOBANE İLE YAN YANA POZ KESTİ
ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller'ın Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'le verdiği haince poz ortaya çıktı.
SÖZDE MÜTTEFİK ABD YİNE HAİNLİK PEŞİNDE!
Sözde NATO müttefikinin terör örgütü PKK'ya yönelik açık desteği hız kesmeden devam ediyor. ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim verirken, ABD'nin Rojava'ya yeni sialhlı güç gönderdiği videolar gündeme bomba gibi düştü.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?