Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç’le üreteceğiz

Zelenskiy, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.