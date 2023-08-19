Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le üreteceğiz
Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf da yeni kartlarını oynamaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.
Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.
İsveç'te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.
Zelenskiy, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.
İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.
İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin avro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna'ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.
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