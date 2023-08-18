Rusya-Ukrayna savaşında ABD devreye girdi! Kritik sevkiyat

ABD, Rusya'ya karşı savunma gücünü arttırmak amacıyla Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16 gönderilmesine onay verdi. ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine yönelik taleplerinin onaylanması konusunda güvence veren mektuplar gönderdiği ifade edildi. ABD tarafından alınan karara göre Danimarka ve Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından savaş uçaklarını ülkeye gönderecek.