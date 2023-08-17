Londra’daki British Museum’da değerli parçalar kayboldu! Soruşturma başlatıldı

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak bilinen Londra'daki "British Museum"da alışılmadık bir olay meydana geldi. Yüksek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı müzede çoğu bir depoda tutulan altın, mücevher ve yarı değerli taşlardan oluşan bazı parçaların kaybolduğu ya da hasar gördüğü ortaya çıktı.