Mafya ile ilişkisi olduğu iddia edilen Bulgar iş adamı Aleksey Petrov öldürüldü

2010'da 13 sanık ile suç örgütü üyeliğinden yargılanan Petrov, savcılığın "Ahtapot" adını verdiği davadan beraat etti. Petrov daha sonra devlete karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

Daha sonra ülkenin en büyük sigorta şirketlerinden birine sahip olan Petrov, bir süre Devlet Milli Güvenlik Ajansı'na (DANS) terörle mücadele alanında danışmanlık yaptı.

Petrov ayrıca Sofya'daki Ulusal İktisat Üniversitesi'nde (UNSS) Milli ve Korporatif Güvenlik kürsüsünde okutmanlık yaptı.

Bulgaristan'ın üst düzey siyasi ve adalet çevreleriyle de yakın ilişkileri bulunduğu öne sürülen Petrov, iş dünyasında ticari girişimleriyle öne çıkmış isimlerden biriydi.