Rus paralı asker birliği Wagner’in şifreli mesajı kafaları karıştırdı! O kritik tarihe işaret ettiler

ŞİFRELİ MESAJLAR SIZDIRILDI: KAFA KARIŞTIRAN O KELİME!

Bastırmaların ardından Wagner ile ilgili İngiliz gazetesi Daily Express'ten dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wagner liderinin açıklamalarının deşifre olduğuna yönelik çıkan haberlerde kafa karıştıran bir detay üzerinde duruldu. Sızan bilgilerdeki 'aktivasyon' kelimesinin ne anlam ifade ettiği halen bilinmese de Rusya'ya dönen bir Wagner grubunun ay sonunda harekete geçeceği iddia ediliyor.