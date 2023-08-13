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Rus paralı asker birliği Wagner’in şifreli mesajı kafaları karıştırdı! O kritik tarihe işaret ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Rus paralı asker birliği Wagner’in şifreli mesajı kafaları karıştırdı! O kritik tarihe işaret ettiler

Haziran ayında Rusya hükümetine karşı darbe teşebbüsünde bulunan Rus paralı asker birliği Wagner cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bastırılan ayaklanmanın ardından bir İngiliz gazetesi, üst düzey bir Wagner liderinin açıklamalarının deşifre olduğunu iddia etti. Sızan bilgilerin detayları kafaları karıştırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında yürüttükleri operasyonlar nedeniyle adından söz ettiren Rus paralı asker birliği Wagner, haziran ayında Rus hükümetine karşı ayaklanma başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in darbe girişimi olarak nitelendirdiği olay kısa süre içinde bastırılmıştı. Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ara buluculuğuyla geri adım atmıştı.

ŞİFRELİ MESAJLAR SIZDIRILDI: KAFA KARIŞTIRAN O KELİME!

Bastırmaların ardından Wagner ile ilgili İngiliz gazetesi Daily Express'ten dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wagner liderinin açıklamalarının deşifre olduğuna yönelik çıkan haberlerde kafa karıştıran bir detay üzerinde duruldu. Sızan bilgilerdeki 'aktivasyon' kelimesinin ne anlam ifade ettiği halen bilinmese de Rusya'ya dönen bir Wagner grubunun ay sonunda harekete geçeceği iddia ediliyor.

Gazete, ABD merkezli düşünce kuruluşu Study Of War'ın (ISW) tespitlerine yer verdi.

ISW raporuna göre üst düzey bir Wagner liderinin birliktelerine 'iletişim halinde olmaları emrini verdiği' ifade edildi. Nitekim yetkili kişi her an yeni bir emirin gelebileceğini söylüyormuş.

Aynı Wagner lideri, Rusya'ya dönen paralı askerlerin çoğunluğunun ise bu ayın sonunda harekete geçeceğini ifade etmişti.

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