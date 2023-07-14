Putin Wagner’i hukuken yok saydı! İsyan sonrası dikkat çeken açıklama

Paralı asker şirketlerinin yasal hale getirilmesinin ayrı bir konu olduğuna dikkati çeken Putin, bu hususun parlamentoda ve hükümet düzeyinde ele alınması gerektiğini, zor bir konu olduğunu vurguladı.

PUTİN'DEN WAGNER SAVAŞÇILARINA BİR KOMUTANIN EMRİ ALTINA GİRME ÖNERİSİ

Putin, 29 Haziran'da 35 Wagner komutanı ile görüştüğünü hatırlatarak, onlara Kremlin'de olduklarını aktardığını belirtti. Komutanlara farklı istihdam seçenekleri sunduğunu kaydeden Putin, Wagner savaşçılarına "Seda" lakabıyla anılan bir komutanın emri altına girmelerini önerdiğini ifade etti.

Wagner savaşçılarının bu komutanın emrinde 16 aydır hizmet verdiğine dikkati çeken Putin, "Hepsi bir yerde toplanıp hizmete devam edebilir ve onlar için hiçbir şey değişmez. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetilecekler." şeklinde konuştu.

Putin, pek çok komutanın bu öneriye olumlu yönde kafa salladığını anlatarak, en önde oturan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bunu görmeden adamlarının bu karara katılmadığını söylediğini aktardı.