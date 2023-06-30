Rusya’dan Wagner’in başlattığı isyanla ilgili açıklama! Dikkat çeken Erdoğan detayı





"KAÇINILMAZ CEZALARINI ALACAKLAR"

Ülkemizin ve halkımızın sırtına saplanan bir darbe olup öz itibariyle ihanettir.



Vatanın böyle tehdide karşı savunması konusunda alınacak tedbirlerin sert olacağı, silahlı kalkışma hazırlayıp ihanet, şantaj ve terör yoluna tüm çıkanların kanun ve halk önünde hesap verecekleri ve kaçınılmaz cezalarını alacakları vurgulandı.

Toplumumuzun, her seviyedeki yürütme ve yasama güçlerimizin üstün uyumu ve birliği, çeşitli kanallardan alınan tedbirler sayesinde kalkışmanın aynı gün, 24 Haziran tarihinde önlenmesi büyük bir kardeş kanı akmasını, tam kaos ve sivil savaş tehdidini ortadan kaldırdı.