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Rusya'dan Ukrayna'ya bombardıman: 7 ölü 20 yaralı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2023
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Rusya’dan Ukrayna’ya bombardıman: 7 ölü 20 yaralı...

Rusya Ukrayna savaşındaki 'sıcak çatışma' gün geçtikçe yeni detaylarıyla gündeme gelirken, Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş soluksuz devam ederken, dünya 'arabuculuk' rolü üzerinde tek bir lideri gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki etkin rolünün, ilerleyen dönemde nasıl bir gelişmeyi beraberinde getireceğini dünya yakından takip ediyor.

Başkan Erdoğan'ın dış ilişkilerine yönelik diplomasisi dünya çapında ses getirirken, Norveç'li bir gazeteden bir yorum gelmişti. Dagbladet gazetesi herkesin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu söylemişti.

"ERDOĞAN İSTEDİĞİ GİBİ RÜZGARA BAKARAK PELERİNİNİ ÇEVİREBİLİR"

Haberde "Türkiye cumhurbaşkanı Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. İstediği gibi rüzgara bakarak pelerinini çevirebilir. Herhangi bir zamanda yelken açması için en uygun olduğu yerde yelken açabilir" denilmişti.

"HERKESİN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapsını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

RUSYA'DAN HERSON'A BOMBARDIMAN: 1'İ BEBEK 7 ÖLÜ...

Bir yandan da, savaş noktalarından yeni haberler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka'nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti.

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