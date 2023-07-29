Wagner uyarısı! Polonya Başbakanı Morawiecki: 100'lerce üyesi...
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, “En az 100 Wagner birliği üyesi Polonya topraklarına girdi” dedi.
"EN AZ 100 WAGNER BİRLİĞİ ÜYESİ..."
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugünkü basın toplantısında Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, "En az 100 Wagner birliği üyesi, Polonya ve Litvanya sınırlarında bulunan Suwalki bölgesinde konuşlandırıldı. Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırı için atılmış bir adımdır" dedi.
"GÖÇMEN KILIĞINDA..."
Morawiecki, Wagner birliği üyelerinin göçmenlerin AB'ye geçmesine yardımcı olmak için Belarus sınır muhafızları kılığına girebileceklerini ve Wagner üyelerinin sınırı geçmek için göçmen gibi davranabileceklerini öne sürdü.
Morawiecki ayrıca bu yıl içinde Belarus ile Polonya arasındaki sınırı geçmek için 16 bin kez girişimde bulunulduğunu söyledi. AB Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Belarus'tan AB ülkelerine 2 bin 312 kez yasadışı sınır geçişi gerçekleşti.
Polonya ve Litvanya, yasadışı yollarla sınırlarına geçen insan sayısını azaltmak için Belarus sınırlarına çit dikmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...
- Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10'un arasında kimler var!
- TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?
- Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...
- 90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?
- KPSS ÖABT bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!