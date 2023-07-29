Wagner uyarısı! Polonya Başbakanı Morawiecki: 100’lerce üyesi...

"GÖÇMEN KILIĞINDA..."



Morawiecki, Wagner birliği üyelerinin göçmenlerin AB'ye geçmesine yardımcı olmak için Belarus sınır muhafızları kılığına girebileceklerini ve Wagner üyelerinin sınırı geçmek için göçmen gibi davranabileceklerini öne sürdü.



Morawiecki ayrıca bu yıl içinde Belarus ile Polonya arasındaki sınırı geçmek için 16 bin kez girişimde bulunulduğunu söyledi. AB Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Belarus'tan AB ülkelerine 2 bin 312 kez yasadışı sınır geçişi gerçekleşti.



Polonya ve Litvanya, yasadışı yollarla sınırlarına geçen insan sayısını azaltmak için Belarus sınırlarına çit dikmişti.

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