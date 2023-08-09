Dünya Bankası LGBT sapkınlığını fonlama merkezine dönüştü! Uganda’ya LGBT yaptırımı

UGANDA'DA EŞCİNSEL KARŞITI KANUN

Kampala yönetimi, idam cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.

Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.