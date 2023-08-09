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Sicilya Boğazı'nda 3 yeni denizaltı volkanı bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Sicilya Boğazı’nda 3 yeni denizaltı volkanı bulundu

İtalyan bilim insanları, uluslararası bir ekibin ortak çalışması sonucunda Sicilya Boğazı’nda 3 yeni denizaltı volkanı keşfettiklerini duyurdu.

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