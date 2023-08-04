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Haberler Galeri Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

LGBT terörü ahlaksızlığı ve sapkınlığı yayma girişimlerine devam ediyor. Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen LGBT lobisi, etki alanını genişliyor. Dijital platformlar üzerinden algı operasyonları yürüten LGBT terörü, küresel firmalarla da işbirliği halinde Son olarak dünyaca ünlü bir İngiliz kahve zinciri markası, reklamında kullandığı görselle cinsiyet değişikliği propagandası yaptı. Bu alçak kampanya sosyal medyada büyük tepki topladı. Diğer yandan bu terörden etkilenen cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve büyük bir pişmanlığı anlattı.

Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:39
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Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

LGBT terörü genç nesli hedef almayı sürdürüyor tanımıyor.

Küresel sermayenin desteğini arkasına alarak etki alanı artıran LGBT lobisi, başta ABD olmak üzere kirli bir propaganda ağı yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

Dijital platformları propaganda aracı olarak kullanan, yaptığı işbirlikleriyle evlere giren, lobicilik faaliyetleriyle ilkokul seviyesine kadar ulaşan bu kirli ağın yeni bir çalışması daha gün yüzüne çıktı.

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Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

Uluslararası markanın sahibi olduğu, dünyaca ünlü bir kahve zincirinin tanıtım görselinde kullandığı görsel sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

AMELİYATLA "CİNSİYETSİZ" HALE GELMİŞ ÇİZİM!

İngiltere merkezli kahve zinciri markası, al-götür şubelerinin logosunu göğüslerini aldırarak erkek görünümüne bürünmüş bir kadının görüntüsüyle değiştirdi.

Çizim, açık açık operasyon propagandası yapılması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Başta İngiliz medyası olmak üzere dünyanın birçok yerinde büyük tepki toplayan uygulama, benzer operasyonları geçirmiş birçok kişi tarafından da lanetlendi.

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Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

LGBT MAĞDURU YAŞADIĞI PİŞMANLIĞI ANLATTI

23 yaşındayken LGBT lobisinin yoğun propagandasına maruz kaldıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve büyük bir pişmanlık yaşadığını söyleyen Sinead Watson İngiliz basınına konuştu.

Kahve zincirinin bu reklamının akılalmaz olduğunu söyleyen Watson, hayatını altüst eden korkunç deneyimi anlattı.

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Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

Çizim şeklinde "şirin" bir kılıfa sokularak yapılan reklamın açık açık çocukları özendirme amacı taşıdığını söyleyen Watson, ergenlik çağında girdiği depresyonun LGBT lobisinin girişimleri sonucu nasıl kabusa döndüğünü anlattı.