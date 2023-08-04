Dünyaca ünlü İngiliz kahve zinciri markasından LGBT terörü! Mağdur yaşadığı pişmanlığı anlattı

LGBT terörü ahlaksızlığı ve sapkınlığı yayma girişimlerine devam ediyor. Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen LGBT lobisi, etki alanını genişliyor. Dijital platformlar üzerinden algı operasyonları yürüten LGBT terörü, küresel firmalarla da işbirliği halinde Son olarak dünyaca ünlü bir İngiliz kahve zinciri markası, reklamında kullandığı görselle cinsiyet değişikliği propagandası yaptı. Bu alçak kampanya sosyal medyada büyük tepki topladı. Diğer yandan bu terörden etkilenen cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve büyük bir pişmanlığı anlattı.