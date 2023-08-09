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Hawaii’de orman yangını! Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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Hawaii’de orman yangını! Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılıyor

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı ada zincirlerinden biri olan Maui Adası’nda çıkan yangın bölgede etkili olan Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılıyor. Belediye Başkanı Richard Bissen, Maui'nin Kula bölgesinde yaklaşık bin 100 dönümlük alanın küle döndüğünü ve en az iki evin yıkıldığını belirterek 40 evden yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Yangın ve kasırga nedeniyle 13 bin ev elektriksiz kaldı.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı ada zincirlerinden biri olan Maui Adası alevlere teslim oldu. Bölgede etkili olan Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılan yangın kontrol altına alınamazken Maui Vali Vekili Sylvia Luke, acil durum bildirisi yayımlayarak Hawaii Ulusal Muhafızlarını teyakkuza geçirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin adanın batısındaki turistik bölge ve iç kesimlerdeki dağlık bölgedeki yangınlara müdahale ettiği belirtildi. Akşam saatlerinde saatteki hızı 97 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle adada elektrik kesintileri yaşanırken, yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen helikopterlerin bölgeye ulaşamadığı açıklandı. Dora Kasırgası'nda devrilen ağaçlar ve elektrik hatları yolların kapanmasına yol açarken, itfaiye ekiplerinin yangın bölgelerine ulaşmasını zora soktu.



Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, Maui'nin Kula bölgesinde yaklaşık bin 100 dönümlük alanın küle döndüğünü ve en az iki evin yıkıldığını belirterek 40 evden yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi. Yangın ve kasırga nedeniyle 13 bin ev elektriksiz kaldı.

Meteorolog Jeff Powell, Hawaii'nin, kuzeydeki yüksek basınç ile Dora Kasırgası'nın neden olduğu düşük basınç sisteminin arasında sıkıştığını bu nedenle de havanın kuru ve rüzgarlı olduğunu belirterek bu durumun var olan yangınları çok daha hızlı bir şekilde kontrolden çıkartabileceğini söyledi.

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