Hawaii’de orman yangını! Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılıyor





Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, Maui'nin Kula bölgesinde yaklaşık bin 100 dönümlük alanın küle döndüğünü ve en az iki evin yıkıldığını belirterek 40 evden yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi. Yangın ve kasırga nedeniyle 13 bin ev elektriksiz kaldı.



Meteorolog Jeff Powell, Hawaii'nin, kuzeydeki yüksek basınç ile Dora Kasırgası'nın neden olduğu düşük basınç sisteminin arasında sıkıştığını bu nedenle de havanın kuru ve rüzgarlı olduğunu belirterek bu durumun var olan yangınları çok daha hızlı bir şekilde kontrolden çıkartabileceğini söyledi.

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