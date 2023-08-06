Avrupa Birliği'nden açıklama! Türkiye’nin vize serbestisi ne zaman masaya gelecek?
Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi “Türkiye’nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek.” dedi. 2023 yılının Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönüşünde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusundaki müzakereleri hızlandırmaya hazır olduğunu söylemişti.
Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi, "Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciliği ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular" ifadelerini kullandı.
Yakalanan olumlu havanın tam üyelik müzakerelerinin tekrar ivme kazanmasını sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru üzerine yetkili, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" diye konuştu.
Vize serbestisi konusunda gelecek dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin ise yetkili, "Yüksek Temsilci ve Komisyonun AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin Avrupa Konseyi'ne sunduğu rapor sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik açısından hangi aşamaları tamamladığını açıklayan yetkili, "Katılım müzakerelerinde (2018'den beri) devam eden duraklamadan önce AB ve Türkiye toplam 35 müzakere faslının 16'sını açmıştı. Sadece bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatıldı. 2006 yılında Konsey, Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin kısıtlamalarıyla ilgili 8 faslın açılmayacağına ve Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü'ne ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar başka fasılların geçici olarak kapatılmayacağına karar vermişti" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE, AB İLE GÜMRÜK VE VİZE KONUSUNDA MÜZAKERELERİ HIZLANDIRACAK
2023 yılının Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nden Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusundaki müzakereleri hızlandırmaya hazır olduğunu söylemişti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin katılım sürecine ilişkin olumlu geri bildirimler geldiğini kaydetmişti.
Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması konusunda müspet bir görüş var. Türkiye ekonomisi için katlayıcı etki yaratacak gümrük birliğinin modernizasyonu için müzakerelere hız vereceğiz. Vize serbestisi konusunda da ilerlemeler göreceğimize inanıyorum." demişti.
Başkan Erdoğan, zirve esnasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle de bu konularda görüştüğünü hatırlatarak, "Ursula von der Leyen de bu konularda olumlu konuştu." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, AB Konseyinin AB Komisyonuna ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilere dair bir rapor hazırlama talimatı vermesini de olumlu bir adım olarak değerlendirmişti.
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