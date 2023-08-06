Ukrayna Rusya savaşında son durum: 20 füze saldırısı! 12 Kalibr füzesi imha edildi

"ÖLÜ VE YARALILAR VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Rusya'nın, Harkov bölgesinde bulunan Kupyansk şehrindeki bir kan nakli merkezini güdümlü hava bombasıyla vurduğunu belirterek, "Ölü ve yaralılar var." ifadesini kullandı.

Ukrayna makamları tarafından saldırılarda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.